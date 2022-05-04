МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс доллара ближе к вечеру среды незначительно снижается как к евро, так и к иене после ряда статданных из США, оказавшихся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в сфере услуг США резко упал до 57,1%

По состоянию на 17.20 мск курс евро к доллару рос до 1,053 доллара с прошлого закрытия в 1,052 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшался до 130,06 иены со 130,1 иены с предыдущего закрытия. При этом индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 103,49 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тысяч, в то время как ожидался рост на 395 тысяч. А индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле неожиданно снизился до 57,1% с 58,3% в марте.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в марте увеличился на 20 миллиардов долларов, или на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля, до 109,8 миллиарда долларов, хотя прогнозировалось его увеличение до 107 миллиардов.

Трейдеры находятся в ожидании итогов майского заседания Федрезерва США, которые будут опубликованы позднее в среду. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит свою учетную ставку на 50 базисных пунктов. Примерно в это же время пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которой инвесторы рассчитывают получить информацию о дальнейших планах Федрезерва.