МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Акции сервиса заказа такси Uber Technologies дешевеют на 11% на фоне отчета сервиса о чистом убытке за первый квартал в 5,9 миллиарда долларов, что в 55 раз больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании. Коммерческие запасы нефти в США неожиданно увеличились

По состоянию на 17.26 мск акции Uber снижаются в цене на 11,28%, до 26,16 доллара. Ранее в ходе торгов котировки опускались ниже 26 долларов (до 25,9) — впервые с апреля 2020 года.

Выручка сервиса при этом выросла в 2,3 раза — до 6,854 миллиарда долларов, аналитики ожидали 6,08 миллиарда.

В то же время по итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла в 3 раза, до 2,518 миллиарда долларов. Выручка Uber Delivery (сервис доставки) поднялась в годовом выражении на 44% — до 2,512 миллиарда долларов.

Совокупный объем заказов компании в минувшем квартале вырос на 35% и достиг 26,449 миллиарда долларов.

Гендиректор компании Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), слова которой приводятся в сообщении, отметила, что валовые заказы превысили уровни 2019 года.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.