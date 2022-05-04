МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе торгуются в коридоре 1129-1156 долларов за тысячу кубометров, что в среднем на 5,88% выше расчетной цены предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на нефть замедлили свой рост

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1058,6 доллара (−1,9%). Затем котировки активно росли и к 11.00 мск составили 1156,3 доллара (+7,1%). Следующие несколько часов цены колебались примерно от 1130 до 1156,8 доллара, а после 16.00 мск перешли к небольшому снижению и торговались в коридоре 1114–1129 долларов.

Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" на рынке спот на 4 мая по TTF составила 1053,9 доллара.

Спрос на газ сохраняется, несмотря на окончание отопительного сезона: Европа продолжает заполнять свои подземные хранилища. По данным на утро 3 мая они заполнены на 34%, общий объем газа составляет около 36,3 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (Gas Infrastructure Europe).

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ в рублях.