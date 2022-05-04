Газовые фьючерсы в Европе торгуются в коридоре 1129-1156 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе торгуются в коридоре 1129-1156 долларов за тысячу кубометров, что в среднем на 5,88% выше расчетной цены предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1058,6 доллара (−1,9%). Затем котировки активно росли и к 11.00 мск составили 1156,3 доллара (+7,1%). Следующие несколько часов цены колебались примерно от 1130 до 1156,8 доллара, а после 16.00 мск перешли к небольшому снижению и торговались в коридоре 1114–1129 долларов.
Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" на рынке спот на 4 мая по TTF составила 1053,9 доллара.
Спрос на газ сохраняется, несмотря на окончание отопительного сезона: Европа продолжает заполнять свои подземные хранилища. По данным на утро 3 мая они заполнены на 34%, общий объем газа составляет около 36,3 миллиарда кубометров, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газотранспортных систем Европы (Gas Infrastructure Europe).
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать газ в рублях.
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820633.html