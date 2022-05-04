МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. Газовые фьючерсы в Европе торгуются выше

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро — на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля — минимума с февраля 2020 года.