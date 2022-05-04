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2022-05-04T18:17:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820680.html
Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года
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Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 04.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду наращивает темпы роста, евро уже падал ниже 71 рубля, обновляя минимум с февраля 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.19 мск падал на 3,09 рубля, до 67,87 рубля, евро — на 3,32 рубля, до 71,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее евро опускался до 70,58 рубля — минимума с февраля 2020 года.