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2022-05-04T18:50:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820864.html
Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года
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Рубль в среду вечером прибавляет в росте, доллар уже по 67 рублей и обновляет минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 04.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером прибавляет в росте, доллар уже по 67 рублей и обновляет минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.50 мск падал на 3,8 рубля, до 67,16 рубля, евро — на 4,4 рубля, до 71,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Минутами ранее доллар опускался до 67 рублей — минимума с марта 2020 года.