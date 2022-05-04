МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером прибавляет в росте, доллар уже по 67 рублей и обновляет минимум с марта 2020 года, следует из данных Московской биржи. Евро упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2020 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.50 мск падал на 3,8 рубля, до 67,16 рубля, евро — на 4,4 рубля, до 71,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

Минутами ранее доллар опускался до 67 рублей — минимума с марта 2020 года.