2022-05-04T18:57:00+03:00

2022-05-04T19:10:20+03:00

2022-05-04T18:57:00+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820927.html

Евро упал ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года

Рынки

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Евро упал ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года — данные Мосбиржи Новость дополняется ПРАЙМ, 04.05.2022

валюта, рынки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, евро, мосбиржа

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60