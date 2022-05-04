Евро упал ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Евро упал ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года — данные Мосбиржи
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820927.html
Газовый вентиль
Концерн PGNiG назвал объем заполненности польских газовых хранилищ
Санкции против РФ
СМИ: ЕС не смог достичь в среду соглашения по эмбарго на нефть из России
Продовольственный кризис
Острый дефицит продовольствия в мире продолжает расти
Украинский кризис
Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине
Нефть
Министр экономики ФРГ допустил рост цен из-за эмбарго на нефть из России
Цены на бензин
Аналитики фиксируют очередную волну роста цен на бензин в США
Мировая экономика
The Hill: американцы скатываются в нищету из-за политики Байдена
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Евро упал ниже 70 рублей впервые с февраля 2020 года — данные Мосбиржи
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820927.html
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