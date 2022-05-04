МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов в среду упал на 2,94% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,94% — до 2373,16 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 3,02% — до 1114,13 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на бирже на 4,2 рубля — до 66,76 рубля.