2022-05-04T19:06:00+03:00
2022-05-04T19:08:29+03:00
2022-05-04T19:06:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836821016.html
Российский рынок акций упал на 2,94%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам торгов в среду упал на 2,94% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на... ПРАЙМ, 04.05.2022
акции, рынки, финансы, экономика, новости, акции, мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507339.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507339.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507338.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507338.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507326.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507326.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220504/836820864.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов в среду упал на 2,94% по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,94% — до 2373,16 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 3,02% — до 1114,13 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на бирже на 4,2 рубля — до 66,76 рубля.