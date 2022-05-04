МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. США готовы реагировать на попытки других стран девальвировать доллар, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен.
"Мы готовы реагировать на целенаправленные попытки других стран девальвировать доллар", — сказала Йеллен на виртуальном мероприятии Wall Street Journal.
Она подчеркнула, что "верит в рыночную стоимость доллара".
Йеллен добавила, что обсуждаемый запрет Евросоюзом импорта нефти из РФ может привести к росту мировых цен на нефть. "Мы хотим работать с Европой, чтобы убедиться, что у них есть необходимые запасы", — сказала она.