МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. США готовы реагировать на попытки других стран девальвировать доллар, заявила глава американского министерства финансов Джанет Йеллен. Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года

"Мы готовы реагировать на целенаправленные попытки других стран девальвировать доллар", — сказала Йеллен на виртуальном мероприятии Wall Street Journal.

Она подчеркнула, что "верит в рыночную стоимость доллара".

Йеллен добавила, что обсуждаемый запрет Евросоюзом импорта нефти из РФ может привести к росту мировых цен на нефть. "Мы хотим работать с Европой, чтобы убедиться, что у них есть необходимые запасы", — сказала она.