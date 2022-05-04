МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись в среду в минусе в преддверии публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на 2,94%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,9% — до 7493,45 пункта, французский CAC 40 — на 1,24%, до 6395,68 пункта, немецкий DAX — на 0,49%, до 13970,82 пункта.

Участники торгов внимательно следят за действиями мировых центробанков в условиях высокой инфляции и геополитической неопределенности. С одной стороны, ужесточение монетарной политики необходимо для сдерживания роста цен, с другой – чрезмерно "ястребиные" решения могут навредить экономике.

Позднее в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. Большинство аналитиков полагают, что регулятор повысит свою учетную ставку на 50 базисных пунктов. Примерно в это же время пройдет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, в рамках которой инвесторы рассчитывают получить информацию о дальнейших планах Федрезерва.

Кроме того, в четверг о своих решениях относительно ставки сообщит и Банк Англии. Аналитики полагают, что центробанк повысит ее до 1% с 0,75%. Также Банк Англии представит свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям по Великобритании.