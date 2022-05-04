МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду ощутимо упал по индексу Мосбиржи, но вырос по РТС на фоне сильного роста рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи. Чистая прибыль Enel выросла на 21,6%

Санкционные опасения надавили на бумаги Сбербанка (-4,35%), ставшие локомотивом падения.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,94% — до 2373,16 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 3,02% — до 1114,13 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на бирже на 4,2 рубля — до 66,76 рубля.

РЫНОК СЛЕДИЛ ЗА САНКЦИОННЫМИ НОВОСТЯМИ

Российский рынок акций в среду торговался под давлением на фоне обострения санкционных рисков. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

Рассматривается также исключение новых крупных банков РФ, в том числе Сбербанка, из системы SWIFT. На фоне данной новости его акции, как и других представителей сектора, в среду снизились несколько сильнее широкого рынка, отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

"Однако санкционный негатив уже в значительной степени отражен в котировках акций Сбербанка, и они в среднесрочной перспективе будут двигаться примерно на уровне рынка. При этом не исключено, что если появятся какие-то явные признаки деэскалации украинского конфликта, банковский сектор РФ может показать опережающее восстановление", — добавляет он.

Между тем, рынок нефти в среду вечером рос на 4,3% до 109,4 доллара за баррель сорта Brent. Нефтяные цены остаются на уровне выше 100 долларов за баррель на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ.

В лидерах роста цены оказались бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), ЛСР (+0,6%) и "Магнита" (+1,3%). В лидерах падения акции "Татнефти" (-4,4%), Московской биржи (-4,1%), "Новатэка" (-6,4%), бумаги Qiwi (-4,8%) и расписки TCS Group (-7,9%).

ПРОГНОЗЫ

В четверг ожидается слабоволатильная разнонаправленная динамика торгов на российском рынке, рассчитывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 5 мая индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 2325-2475 пунктов", — добавляет он.

На российском рынке преобладает уход от риска в ожидании объявления о шестом пакете антироссийских санкций ЕС, который может включать в себя новые ограничения как для компаний, так и для физических лиц, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Геополитических улучшений в ближайшее время, таким образом, пока не предвидится", —резюмирует она.