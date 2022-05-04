МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Инвесторы, вероятно, имеют завышенные ожидания относительно того, как высоко Банк Англии готов поднять процентные ставки, а также недооценивают риски для экономики Великобритании, поэтому британский фунт может быть склонен к снижению, говорят аналитики. Цены на нефть ускорили рост до 5%

Участники рынка в полной мере учли в котировках ожидаемое повышение ставок Банка Англии на 25 базисных пунктов, до 1,0%, по итогам заседания в четверг.

При этом возможности регулятора по дальнейшему повышению ставок будут ограничены из-за резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, которое вызвано сочетанием факторов, таких как подорожание энергоносителей и Brexit.

Банк Англии, скорее всего, оправдает ожидания рынка, повысив ставки в четверг, но дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может быть затруднено, если поступающие экономические данные по-прежнему будут слабыми, заявил Доминик Баннинг из HSBC.

Исходя из котировок рынка краткосрочных долговых обязательств, ключевая ставка Банка Англии к сентябрю 2023 года достигнет пика на отметке 2,75%.

"Эти ожидания выглядят завышенными", — отметил Баннинг.

В HSBC ожидают, что процентные ставки в Великобритании достигнут пика в августе на гораздо более низкой отметке 1,5%. "Мы считаем, что Банк Англии повысит ставки еще три раза по итогам следующих трех заседаний и ограничится этим", — сообщил он.

Сочетание ограниченного повышения ставок и ухудшения экономической ситуации в Великобритании, по контрасту с США, где экономика растет высокими темпами, позволяя центральному банку осуществлять агрессивное повышение ставок, приведет к падению фунта до 1,20 доллара ко 2-му кварталу 2023 года, прогнозируют в HSBC.

На прошлой неделе пара фунт/доллар упала до приблизительно двухлетнего минимума на отметке 1,2412. На момент написания статьи пара торговалась по 1,2476.

Фунт резко снизился после вышедших 22 апреля слабых мартовских данных по розничным продажам в Великобритании, и это означает, что многие трейдеры ориентируются на перспективы роста британской экономики, а не на ожидаемое повышение ставок из-за чрезмерного ускорения инфляции, заявила Джейн Фоули из Rabobank.

"Фунт может получить крайне ограниченную поддержку из-за повышения ставок, поскольку оно уже учтено в котировках, и многие инвесторы весьма обеспокоены перспективами роста экономики Великобритании", — сказала она.

Brexit привел к возникновению дополнительных преград для торговли, поэтому проблемы с поставками в Великобритании проявились острее, чем в других странах, сообщили в HSBC.

Это способствует лишь усилению волатильности фунта.

В Rabobank ожидают что пара евро/фунт в ближайшие шесть месяцев вырастет до 0,85, а через девять месяцев достигнет 0,86 с текущего уровня 0,8439.

Для того, чтобы обеспечить значительное усиление фунта, Банку Англии необходимо будет в четверг не только повысить ставки, но и просигнализировать о большей вероятности их дальнейшего повышения.

Фунт демонстрировал слабую динамику после предыдущих двух повышения ставок, поскольку Банку Англии "было трудно придерживаться позитивной риторики", считают аналитики Bank of America.

"Выбор коммуникационной стратегии для Банка Англии по-прежнему будет затруднен на фоне резкого замедления экономического роста и усиления краткосрочного инфляционного давления", — заявляют они.

Инвесторы будут следить за тем, не проголосует ли кто-либо из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике за сохранение ставок на прежнем уровне.

Голосование за повышение ставок при соотношении голосов семь против двух или шесть против трех "создаст некоторое давление на фунт", считают в HSBC.

— Автор Renae Dyer

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ