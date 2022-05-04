МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль существенно вырос в среду, обновив максимумы более чем за два года против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. Доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года

Ожидание начала оплат поставляемого Россией в Европу газа рублями и низкий спрос на иностранную валюту в условиях капитальных ограничений толкают рубль вверх.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 4,66 рубля, до 66,3 рубля (минимум с марта 2020 года), евро — на 4,31 рубля, до 70,44 рубля.

В ходе торгов среды евро обновил минимум с февраля 2020 года, упав до 69,8 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ УВЕРЕННО РАСТИ

На российском валютном рынке в среду продолжилось укрепление рубля, активизировавшееся в вечерние часы. Оно основано на дисбалансе спроса и предложения валюты. Так ограничения на движение капитала и резко упавший импорт сократили спрос на доллары и евро. При этом сохраняющееся требование к экспортерам о продаже 80% выручки дает стабильный валютный приток на биржу.

При этом высока вероятность, что приток валюты возрастет с началом 100-процентной продажи выручки от поставок российского газа в Европу за рубли. Механизм его оплаты предполагает продажу всей поступающей валюты на бирже. Между тем Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Большинство стран Европы пока не могут резко отказаться от российского газа на фоне высокой его доли в их энергобалансе. При этом европейские энергетические компании должны совершить следующий платёж "Газпрому" в середине мая и уже – рублями. Это подогревает рост курса российской валюты.

Между тем рынок нефти в среду вечером рос на 4,83%, до 101,1 доллара за баррель сорта Brent. Это поддержало курс рубля.

Нефтяные цены остаются высокими на фоне неопределенных перспектив спроса и предложения на рынке. Опасения дефицита сырья усилились из-за возможного прекращения закупок российской нефти странами ЕС, в частности, после недавних сообщений о том, что Германия готова прекратить импорт нефти из РФ.

В итоге, доллар рухнул к рублю на 6,6%, евро — на 5,8%. Рублевая цена нефти составила около 7,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца недели – 68-77 рублей, оценивает перспективы Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Уход курса под отметку 70 рублей может быть более серьезным сигналом для ЦБ к тому, чтобы в самое ближайшее время продолжить смягчение мер валютного контроля, в особенности связанных с правилами реализации валютной выручки экспортерами, рассуждает он.

"Дисбаланс предложения и спроса инвалюты на фоне действия этих правил сохраняется и продолжает способствовать тому, что рубль, по сути, игнорирует общерыночный и санкционный фон, ценовые движения в нефти, динамику рынка гособлигаций, а также усиление самого доллара на форексе — к максимумам с 2017 года (по индексу доллара)", — добавляет Буйволов.

Сальдо торгового баланса РФ почти постоянно является положительным, и на текущий момент нет ослабляющих факторов для рубля в виде формирования валютных резервов, пополнения ФНБ и экспорта капитала, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции"

"Соответственно, продолжает работать формула баланса продажи валюты экспортёрами и спрос на неё со стороны импортёров и частных лиц. Туристические потоки на майские праздники явно уступают прошлогодним, да и говорить о восстановлении импортных поставок в прежних объёмах пока сложно. Как следствие, мы наблюдаем укрепление рубля до значений периода задолго до геополитического обострения", — добавляет он.