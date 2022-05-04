МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) несколько замедлил рост после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль сильно вырос в среду

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.33 мск росла на 8 базисных пунктов – до 2,966% с уровня прошло закрытия в 2,958%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 2,987%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась на 10 базисных пунктов — до 3,016% против уровня закрытия в 3,006%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 3,013%.

ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. Кроме того, регулятор сообщил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе — первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, затем – на 95 миллиардов в месяц.

Следующее заседание ФРС США пройдет 14-15 июня.