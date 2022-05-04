МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы ушли в "красную зону" после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.35 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,11% — до 33093,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,48%, до 12503,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4171,41 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,54%, Nasdaq — на 0,31%, S&P 500 — на 0,47%.
ФРС США по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Регулятор также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.