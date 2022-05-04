МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы ушли в "красную зону" после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних гособлигаций США немного замедлила рост

По состоянию на 21.35 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,11% — до 33093,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,48%, до 12503,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 4171,41 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,54%, Nasdaq — на 0,31%, S&P 500 — на 0,47%.

ФРС США по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Регулятор также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.