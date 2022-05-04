МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к незначительному росту после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США ушли в "красную зону"

По состоянию на 21.43 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,4 доллара — до 1870,94 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,57%, до 22,532 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 0,22%, а серебро – на 1,39%.

ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. Кроме того, регулятор сообщил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе — первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, затем – на 95 миллиардов в месяц.

Следующее заседание ФРС США пройдет 14-15 июня.