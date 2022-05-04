МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в будущем. ФРС США повысила базовую ставку

"Наши ожидания таковы, что мы будем повышать ставку на 50 базисных пунктов в ходе следующих двух заседаний", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания в среду.

Пауэлл исключил повышение ставки на 75 пунктов.

"Исходя из того, что экономические и финансовые условия будут развиваться так, как мы ожидаем, мнение комитета (ФРС) таково, что дополнительные повышения на 50 базисных пунктов должны рассматриваться в ходе предстоящих двух заседаний", — пояснил он.

В среду ФРС повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ФРС внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохраняла этот показатель 15 заседаний подряд, а 16 марта 2022-го повысила до уровня 0,25-0,5%.

Глава ФРС заявил, что не ожидает рецессии в США, прогнозирует уверенный рост американской экономики.

"У нас сильная экономика, и ничто в ней не дает оснований полагать, что она близка к или подвержена рецессии", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания ФРС в среду.