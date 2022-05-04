МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам усилил в среду темпы снижения после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото перешли к небольшому росту

По состоянию на 21.39 мск курс евро к доллару рос до 1,054 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,052 доллара. Курс доллара к иене рос до 130,12 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 130,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 103,21 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0543 доллара, доллар дешевел к иене до 130,06 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,06%.

ФРС США по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Регулятор также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе. Следующее заседание запланировано на 14-15 июня.