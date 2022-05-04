МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в среду растет на 6%, находится в районе 40 тысяч долларов после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и на фоне выступления главы регулятора Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Глава ФРС США рассказал о возможном повышении ставки

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.08 мск дорожал на 6% — до 39,93 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 5,4% — до 39,74 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

ФРС США по итогам майского заседания повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Регулятор также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе. Пауэлл допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем.

Стоимость криптовалюты растет после четырех неделей падения подряд — за этот период биткоин подешевел на 18%. В январе биткоин подешевел почти на 17%. В феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте и апреле биткоин снова дешевел, суммарно на 13%, до 37,6 тысячи долларов.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.