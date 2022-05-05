МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Акции крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay падают в цене на предторгах на 6,47% после того, как компания сообщила о чистом убытке по итогам первого квартала 2022 года в 1,341 миллиарда долларов против прибыли в 641 миллион долларов годом ранее, говорится в отчетности компании. Акции Uber упали на 11%

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,28 доллара против прибыли в 0,92 доллара годом ранее. Выручка компании за январь-март уменьшилась на 6%, до 2,483 миллиарда долларов, при этом аналитики ожидали показатель на уровне 2,46 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует выручку во втором квартале в диапазоне 2,35-2,4 миллиарда долларов.

Число активных покупателей по состоянию на 31 марта 2022 года составило 142 миллиона человек, что на 13% ниже показателя годичной давности.

eBay Inc. — компания, предоставляющая услуги в области интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.