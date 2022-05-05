МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за американскими индексами, биржи Японии и Кореи закрыты на время праздничных выходных, свидетельствуют данные торгов. Аналитики обнаружили спад активности в секторе услуг Китая

По состоянию на 8.10 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,79%, до 3072,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, до 1906,13 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 20 951 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 7355,1 пункта.

Биржи Японии и Кореи закрыты на выходные. По итогам прошедших торгов понедельника, 2 мая, японский Nikkei 225 снизился на 0,11%, до 26818,53 пункта. Корейский KOSPI завершил торги среды, 4 мая, снижением на 0,11%, до 2677,57 пункта.

В четверг инвесторы обратили внимание на динамику бирж США. Так, индексы Уолл-стрит закрыли торги среды ростом на 2,81-3,19% на фоне заявления председателя Федрезерва США о том, что американский центральный банк "не находится в состоянии активного рассмотрения возможности" более значительного повышения ставки. Это, в свою очередь, успокоило опасения трейдеров о ведении более агрессивной политики.

ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

"Повышение ставки и комментарии Пауэлла демонстрируют, что ФРС продолжает пытаться организовать мягкую посадку, одновременно борясь с высоким уровнем инфляции", — говорится в отчете Дэвида Чао (David Chao) из компании Invesco.