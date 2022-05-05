2022-05-05T10:05:00+03:00
2022-05-05T10:14:36+03:00
2022-05-05T10:05:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836826345.html
Российский рынок акций растет на старте торгов четверга
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет более чем на 1%, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.07 растет на 1,03% — до 2397,16... ПРАЙМ, 05.05.2022
индексы, рынки, новости, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836826407.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет более чем на 1%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.07 растет на 1,03% — до 2397,16 пункта, индекс РТС — на 1,77%, до 1133,68 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается на 12 копеек — до 66,45 рубля, курс евро теряет 44 копейки и снижается до 70,08 рубля.