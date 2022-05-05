МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет более чем на 1%, следует из данных торговой площадки. Курс доллара падал ниже 66 рублей на торгах четверга

Индекс Мосбиржи к 10.07 растет на 1,03% — до 2397,16 пункта, индекс РТС — на 1,77%, до 1133,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается на 12 копеек — до 66,45 рубля, курс евро теряет 44 копейки и снижается до 70,08 рубля.