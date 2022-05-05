МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА БРИТАНИИ ЗАЯВИЛА, ЧТО ОТОЗВАЛА С 5 МАЯ У МОСКОВСКОЙ БИРЖИ СТАТУС ПРИЗНАННОЙ — ЗАЯВЛЕНИЕ
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https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836827391.html
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА БРИТАНИИ ЗАЯВИЛА, ЧТО ОТОЗВАЛА С 5 МАЯ У МОСКОВСКОЙ БИРЖИ СТАТУС ПРИЗНАННОЙ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836827391.html
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