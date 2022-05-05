МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский "Аэрофлот" прекратит листинг депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже, их держатели имеют право конвертировать расписки в обыкновенные акции компании, сообщает "Аэрофлот". Банк России предостерег граждан от использования VPN-сервисов

"Во исполнение Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ"… ПАО "Аэрофлот"… обязано расторгнуть депозитарное соглашение с Deutsche Bank ("банк-депозитарий"), в соответствии с которым осуществляется размещение депозитарных расписок (ДР) на акции компании. Депозитарные расписки допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже. Держатели расписок имеют право конвертировать их в обыкновенные акции ПАО "Аэрофлот", — говорится в сообщении.

Компания направила уведомление в банк-депозитарий о расторжении депозитарного соглашения и должным образом уведомила об этом ЦБ РФ. Держателям депозитарных расписок необходимо обращаться в банк-депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным соглашением, для конвертации расписок в акции "Аэрофлота" в рамках стандартной процедуры в соответствии с депозитарным соглашением и c учетом обязательных требований законодательства России, уточняет компания.

"Данное изменение не затронет держателей акций ПАО "Аэрофлот", владеющих локальными бумагами компании на Московской бирже. Акции "Аэрофлота" продолжают обращаться на Московской бирже, имеют самый высокий уровень листинга и входят в ряд основных биржевых индексов, в числе которых индексы Мосбиржи и РТС. По состоянию на 31 декабря 2021 года в депозитарные расписки было конвертировано 0,7% от общего количества обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот" в обращении", — сообщает компания.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ сообщил 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Регулятор напомнил, что запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов начинает действовать с 27 апреля.