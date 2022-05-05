МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга растёт на 1,36% по индексу Мосбиржи и показывает усиленный рост на 2,84% по долларовому индексу РТС на фоне продолжающегося укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. Цена на нефть на следующей неделе может достичь отметки в $120 за баррель

Индекс Мосбиржи к 15.00 мск растёт на 1,36%, до 2405,18 пункта, индекс РТС — на 2,84%, до 1146,1 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 17 копеек и снижается до 66,12 рубля, курс евро — 63 копейки, до 69,81 рубля.

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" считает, что сейчас российский рынок акций будет зависеть от процессов формирования "новой реальности" в российской экономике и от масштабов санкционного давления на Россию. "Общий фон негативный, а те потуги, которые из себя извергает российский фондовый рынок, отнести к разряду рыночных сложно – рынок до сих пор работает в условиях, наложенных на него ограничений со стороны российского ЦБ РФ", — уточняет эксперт.

"Условным позитивом выступает тот факт, что вчера постпредам ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть. Однако переговоры продолжатся сегодня, и, согласно информации Блумберг, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом (санкций — ред.) не позднее 9 мая", — дополняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидерами роста являются акции "Газпрома" (+1,72%), "Магнита" (+1,91%), "Яндекса" (+2,3%), "Интер РАО" (+1,35%), обыкновенные акции "Мечела" (+3,74%) и расписки TCS Group (+3,1%).

Аналитики "Фридом Финанс" отмечают, что котировки "Магнита" поднимаются после погашения накануне последнего купона по облигациям на сумму 344,1 миллиона рублей. "Таким образом, был полностью погашен выпуск облигаций на сумму 10 миллиардов рублей. Бумаги "Русала" и других металлургических компаний повышаются в цене на фоне поддержки Минпромторгом их предложения по ограничению максимального уровня НДПИ и акциза на сталь", — добавили эксперты.

В лидерах падения акции ДВМП (-2,94%), "Аэрофлота" (-0,96%), префы "Мечела" (-0,39%), расписки Ozon (-1,02%) и X5 Retail (-0,61%).

"Котировки "Аэрофлота" снижаются на фоне сообщения о расторжении депозитарного соглашения о допуске к торгам ГДР на Франкфуртской бирже. У X5 Retail Group отозван рейтинг Fitch", — замечают аналитики из "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Осмелюсь предположить, что если у нас не изменится ситуация с динамикой курса российского рубля, то индекс РТС сможет перевалить за отметку в 1150 пунктов и закрепиться на этом уровне. В перспективе при закрытии рынка выше отметок на уровне в 1150 пунктов по индексу РТС открываются возможности дойти и до отметки в 1250 пунктов по индексу РТС", — полагает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

По мнению Анны Буйлаковой из ФГ "Финам", технический анализ указывает на то, что индекс Мосбиржи уже выглядит перекупленным, однако, вероятно, еще не готовым завершить восходящую тенденцию. Индекс может подтянуться к значению 2440 пунктов, считает эксперт.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" прогнозирует, что день в случае отсутствия санкционных новостей вполне может завершиться на оптимистичной ноте.