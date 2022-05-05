МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг падают, что может свидетельствовать о новом снижении фондовых рынков в США после их роста накануне, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось до 200 тысяч

По состоянию на 15.32 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,41%, до 33831 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 13450,7 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 4272,5 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что биржи откроются в минусе. ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо повысила учётную ставку до уровня 0,75-1% годовых, решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. Кроме того, регулятор анонсировал сокращение своего баланса финансовых активов с 1 июня.

В среду инвесторы с оптимизмом отреагировали на слова председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что ФРС не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов.

По словам главы отдела рынков облигаций Federated Hermes Фрейзер Лунди (Fraser Lundie), которую цитирует агентство Блумберг, комбинация высокой инфляции и ухудшения экономических прогнозов усилили беспокойство о том, как центральные банки мира будут повышать ставки рефинансирования без угрозы экономике.