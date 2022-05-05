МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг падают на 2-4% в среднем, трейдеры оценивают итоги майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и макроэкономические перспективы в целом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 2,18% — до 33317,63 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 4,01% — до 12444,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,86%, до 4176,99 пункта.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил учётную ставку до уровня 0,75-1% годовых, решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. Регулятор также анонсировал сокращение своего баланса финансовых активов с 1 июня.

После объявления итогов инвесторы обратили внимание на слова главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что центробанк не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов. В результате в среду индексы Уолл-стрит закрылись ростом примерно на 3%.

"Вчерашний рынок показал ралли облегчения… К четвергу стали учитываться реалии более сложной среды для акций", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего стратега Principal Global Investors Симы Шах (Seema Shah). Эксперт отмечает, что если инфляция уже достигла или близка к достижению пиковых уровней, другие макроэкономические факторы будут продолжать оказывать на инвесторов давление.

Инвесторы также оценивают статистику по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 30 апреля увеличилось до 200 тысяч при прогнозе в 182 тысячи. В пятницу трейдеры ожидают публикацию данных по безработице в США в апреле. Аналитики полагают, что в апреле безработица снизилась до 3,5% с 3,6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 391 тысячу после увеличения на 431 тысячу.