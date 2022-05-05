МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена на золото увеличивается в четверг вечером после повышения днем ранее учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на фоне волатильности фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов. Фондовые рынки США упали на 2-4%

По состоянию на 17.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,73 доллара, или на 0,9% — до 1885,53 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,38% — до 22,712 доллара за унцию.

ФРС США по итогам майского заседания ожидаемо увеличила учетную ставку до 0,75-1% годовых. Решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

При этом рынки в среду позитивно восприняли заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов. Вместе с этим, по данным CME Group, почти 83% аналитиков ожидают повышения ставки в июне сразу до 1,5-1,75% с 0,75-1% годовых.

Волатильность американских фондовых индексов несколько поддерживает стоимость золота, которое традиционно выступает как надежный актив. В четверг индексы Уолл-стрит падают в среднем на 2,5-4%.