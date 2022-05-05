2022-05-05T18:59:00+03:00
2022-05-05T19:01:06+03:00
2022-05-05T18:59:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836832519.html
Российский рынок акций вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером, следует из данных... ПРАЙМ, 05.05.2022
акции, банки, рынки, финансы, экономика, новости, россия, акции
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507339.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507339.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507338.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507338.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507326.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507326.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836832380.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,33% — до 2404,8 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,52% — до 1119,92 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на Московской бирже на 89 копеек — до 67,19 рубля.