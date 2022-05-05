МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов в четверг вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи и умеренно поднялся по РТС на фоне ослабления рубля к доллару вечером, следует из данных торговой площадки. Мировые цены на нефть несколько поднимаются на фоне заседания ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии вырос на 1,33% — до 2404,8 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,52% — до 1119,92 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на Московской бирже на 89 копеек — до 67,19 рубля.