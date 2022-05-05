МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в четверг вечером сильно снижается на итогах заседания Банка Англии и опускается ниже 1,24 доллара за фунт впервые с конца июня 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на 1,33% по индексу Мосбиржи

По состоянию на 18.27 мск курс фунта стерлингов уменьшался к доллару на 2,23%, до 1,2339 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2621 пункта. На таком уровне показатель находится впервые с 30 июня 2020 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,0507 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0621 доллара, курс доллара к иене — увеличивался до 130,39 иены со 129,07 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 1,12%, до 103,73 пункта.

Валютные трейдеры оценивают решения Банка Англии, который по итогам заседания в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1% с 0,75% годовых, что является максимумом за 13 лет. Ко второму кварталу 2023 года регулятор ожидает ставку на уровне 2,5%.

Кроме того, Банк Англии повысил прогноз по инфляции в Великобритании на 2022 год до 10,25%, что может стать максимумом с 1982 года. Оценка роста ВВП страны по итогам следующего года была понижена до 1% с прежних 1,25%.

Как сказал газете Wall Street Journal глава отдела европейских исследований форекса в HSBC Доминик Баннинг (Dominic Bunning), фунт стерлингов может продолжить ослабляться, поскольку ухудшение экономического прогноза по Великобритании будет ограничивать способность Банка Англии по повышению ставки.