МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг падает на 5%, растеряв рост среды, последовавший после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Курс фунта стерлингов к доллару упал ниже 1,24 доллара

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.12 мск дешевел на 5,38% — до 36,84 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,1% — до 36,92 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В среду биткоин подорожал на 5,2% после объявления итогов майского заседания Федрезерва, регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Регулятор также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе.

Стоимость криптовалюты падает пятую неделю подряд, за этот период биткоин подешевел на 20%. В январе биткоин подешевел почти на 17%. В феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте и апреле биткоин снова дешевел, суммарно на 13%, до 37,6 тысячи долларов.

По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.