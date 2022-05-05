Биткоина торгуется в районе $37 тысяч после итогов заседания Федеральной резервной системы США
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг падает на 5%, растеряв рост среды, последовавший после итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.12 мск дешевел на 5,38% — до 36,84 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 5,1% — до 36,92 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В среду биткоин подорожал на 5,2% после объявления итогов майского заседания Федрезерва, регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1% годовых. Регулятор также заявил, что с 1 июня начнет сокращать активы на своем балансе.
Стоимость криптовалюты падает пятую неделю подряд, за этот период биткоин подешевел на 20%. В январе биткоин подешевел почти на 17%. В феврале его цена несколько восстановилась, поднявшись на 12%. В марте и апреле биткоин снова дешевел, суммарно на 13%, до 37,6 тысячи долларов.
По итогам прошлого года биткоин вырос в цене в 1,6 раза — до 46,2 тысячи долларов с 28,9 тысячи. Причем за первый квартал криптовалюта подорожала вдвое — до 58,7 тысячи долларов. В ноябре цена биткоина достигла исторического рекорда в 69 тысяч долларов, после чего перешла к снижению.
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836832695.html