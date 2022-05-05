Курс доллара вырос до 67 рублей, евро снизился до 70,15 рубля
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль к закрытию торгов в четверг стабилизировался недалеко от вчерашнего закрытия после очередного обновления максимумов к доллару и евро в течение дня, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 70 копеек, до 67 рублей, евро снизился на 29 копеек, до 70,15 рубля.
В начале торгов доллар опускался до 65,31 рубля, обновив минимум с марта 2020 года, евро днем снижался до 69,72 рубля – минимума с февраля 2020 года.
РУБЛЬ УСТОЙЧИВ
"Основным фактором, обеспечивающим силу рубля, сохраняются жесткие рамки валютного контроля Банка России и профицит торгового баланса. При этом внешний фон в виде возможной активизации геополитических рисков и поведения сырьевых цен сейчас не оказывают на курс рубля ощутимого влияния", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает, что российская валюта пользуется эффектом дисбаланса между навесом предложения долларов и евро со стороны экспортёров и ослабленным спросом на инвалюты.
Также поддержку рублю оказал рост нефтяных цен, которые на максимуме подскакивали почти до 114 долларов за баррель по марке Brent.
Ранее в четверг страны ОПЕК+ договорились о том, что в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня. Альянс всё еще считает фундаментальные факторы рынка нефти сбалансированными, но отмечает, что на него продолжают влиять геополитика и пандемия.
ПРОГНОЗЫ
Продолжительное укрепление национальной валюты может быть негативным с точки зрения доходов экспортеров и наполнения национального бюджета, который сверстан на текущий год исходя из среднего курса пары доллар-рубль в 72,1 рубль, указывает Бахтин.
В то же время крепкий рубль может рассматриваться как один из способов погасить инфляционное давление, добавляет он.
Аналитик полагает, что при прочих равных в пятницу пара доллар-рубль может формироваться в диапазоне 66-74 рубля.
Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что перед выходными пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 66-69 рублей, пара евро-рубль — 70-73 рубля, соответственно.
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836833231.html