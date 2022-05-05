МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль к закрытию торгов в четверг стабилизировался недалеко от вчерашнего закрытия после очередного обновления максимумов к доллару и евро в течение дня, следует из данных Московской биржи. США хотят отказаться от закупок Урана в России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 70 копеек, до 67 рублей, евро снизился на 29 копеек, до 70,15 рубля.

В начале торгов доллар опускался до 65,31 рубля, обновив минимум с марта 2020 года, евро днем снижался до 69,72 рубля – минимума с февраля 2020 года.

РУБЛЬ УСТОЙЧИВ

"Основным фактором, обеспечивающим силу рубля, сохраняются жесткие рамки валютного контроля Банка России и профицит торгового баланса. При этом внешний фон в виде возможной активизации геополитических рисков и поведения сырьевых цен сейчас не оказывают на курс рубля ощутимого влияния", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает, что российская валюта пользуется эффектом дисбаланса между навесом предложения долларов и евро со стороны экспортёров и ослабленным спросом на инвалюты.

Также поддержку рублю оказал рост нефтяных цен, которые на максимуме подскакивали почти до 114 долларов за баррель по марке Brent.

Ранее в четверг страны ОПЕК+ договорились о том, что в июне продолжат увеличивать добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 2 июня. Альянс всё еще считает фундаментальные факторы рынка нефти сбалансированными, но отмечает, что на него продолжают влиять геополитика и пандемия.

ПРОГНОЗЫ

Продолжительное укрепление национальной валюты может быть негативным с точки зрения доходов экспортеров и наполнения национального бюджета, который сверстан на текущий год исходя из среднего курса пары доллар-рубль в 72,1 рубль, указывает Бахтин.

В то же время крепкий рубль может рассматриваться как один из способов погасить инфляционное давление, добавляет он.

Аналитик полагает, что при прочих равных в пятницу пара доллар-рубль может формироваться в диапазоне 66-74 рубля.

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что перед выходными пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 66-69 рублей, пара евро-рубль — 70-73 рубля, соответственно.