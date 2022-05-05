МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цена биткоина в четверг вечером ускорила падение до 10%, опустившись ниже 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Рубль немного сдал позиции к доллару и укрепился к евро

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.11 мск дешевел на 10% — до 35,92 тысячи долларов. Минимальная цена в ходе торгов составила примерно 35,78 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 9,6% — до 36,04 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.