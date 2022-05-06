МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном снижаются вслед за американскими индексами, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к евро и иене в пятницу утром

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 2,31% — до 2996,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 1853,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,81%, до 20001,95 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 1,2% — до 2644,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 2,33%, до 7192,8 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,66%, до 26989 пунктов.

Инвесторы в Азии в пятницу разделяют пессимизм американских трейдеров. В четверг индексы Уолл-стрит закрылись снижением на 3,12-4,99% на опасениях за перспективы экономики страны после заседания ФРС США. Инвесторы беспокоятся о том, сможет ли ФРС, которая в среду повысила базовую процентную ставку на 0,5 п.п., снизить инфляцию, не повергнув замедляющуюся экономику США в рецессию.

При этом в среду на американских рынках наблюдалась позитивная динамика на фоне заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов (0,75 п.п.). В среду индексы США закрылись ростом на 2,82-3,19%.

"Очевидно, что инвесторы передумали относительно так называемого "голубиного" повышения ставки ФРС", — приводит газета Wall Street Journal слова главного экономиста по региону АТР банка ING Роберта Карнелла (Robert Carnell). "(Однако — ред.) вероятность того, что при более быстром повышении ставки инфляция как либо изменится очень мала", — добавил экономист.