МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота немного увеличивается в пятницу за счет снижения индекса доллара, но сдерживается за счет перспектив снижения потребности в активах-убежищах, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет к евро и иене в пятницу утром

По состоянию на 8.31 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,14 доллара, или на 0,06%, до 1876,89 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,16%, до 22,493 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу утром наблюдается слабая динамика, обусловленная рядом разнонаправленных факторов. С одной стороны поддержку стоимости золота оказывает индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США), который снижается на 0,06%, до 103,69 пункта.

С другой стороны, спрос на актив-убежище снижается, поскольку повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США предпринято для сдерживания инфляционного давления и укрепления национальной валюты.

"Такие материальные активы, как золото, представляют собой хедж от высокой инфляции. Последствия таковы, что когда ФРС, наконец, поднимет процентную ставку достаточно высоко, чтобы остановить рост инфляционного давления, инвесторы больше не будут нуждаться в таком хеджировании", — прокомментировал ситуацию газете Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).