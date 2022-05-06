МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу держатся в коридоре 1160-1185 долларов за тысячу кубометров, растут в среднем на 0,4% к расчетной цене накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе выросли почти на семь процентов

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1161,7 доллара (-0,5% к расчетной цене четверга — 1167,4 доллара). Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому росту и достигали 1183,4 доллара (+1,4%). Пока котировки держатся в коридоре 1160-1185 долларов, средний рост составляет 0,4%.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.