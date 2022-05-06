МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу снижается по индексу Мосбиржи и растет по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Курс доллара снизился в начале торгов пятницы до 66,17 рубля

Индекс Мосбиржи к 10.06 снижается на 0,57% — до 2390,46 пункта, индекс РТС повышается на 1,76% — до 1139,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 93 копейки и снижается до отметки 66 рублей, курс евро — 80 копеек, до 69,34 рубля.