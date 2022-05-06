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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836837040.html
Российский рынок акций движется разнонаправленно на старте торгов пятницы
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. Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу снижается по индексу Мосбиржи и растет по индексу РТС, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.06 снижается... ПРАЙМ, 06.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу снижается по индексу Мосбиржи и растет по индексу РТС, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.06 снижается на 0,57% — до 2390,46 пункта, индекс РТС повышается на 1,76% — до 1139,96 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" теряет 93 копейки и снижается до отметки 66 рублей, курс евро — 80 копеек, до 69,34 рубля.