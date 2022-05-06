МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций движется разнонаправленно на старте торгов пятницы

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 0,83 рубля, до 66,17 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 69,47 рубля, следует из данных Московской биржи.

В первые минуты торгов евро в моменте подскакивал до 72,03 рубля.