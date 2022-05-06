2022-05-06T10:06:00+03:00
2022-05-06T10:24:04+03:00
2022-05-06T10:06:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836837063.html
Курс доллара снизился в начале торгов пятницы до 66,17 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 06.05.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390982.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390982.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390981.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390981.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390969.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/09/836390969.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836837040.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к доллару и перешел к росту против евро после заметных колебаний в первые минуты торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижался на 0,83 рубля, до 66,17 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 69,47 рубля, следует из данных Московской биржи.
В первые минуты торгов евро в моменте подскакивал до 72,03 рубля.