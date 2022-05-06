МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после появления данных о значительном снижении промышленного производства в Германии в марте, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются вслед за индексами Уолл-стрит

По состоянию на 11.42 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,73%, до 7449,69 пункта, французский CAC 40 — на 1,12%, до 6297,4 пункта, немецкий DAX — на 0,94%, до 13772,85 пунктов.

На настроения инвесторов в Европе повлияла статистика из крупнейшей экономики континента — Германии. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в марте упал на 3,9% к предшествовавшему месяцу после роста в том феврале на 0,1%. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1%.

Кроме того, пессимизма на рынках добавили корпоративные новости. Так, после публикации финансовых результатов за квартал акции Adidas падают в цене на 5,66%, так как компания сообщила о снижении чистой прибыли и понизила свои прогнозы на текущий год.