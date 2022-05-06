МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США), несмотря на коррекционное снижение в пятницу, готовится продемонстрировать пятый недельный рост подряд, в то время как инвесторы оценивают перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Курс доллара снизился в начале торгов пятницы до 66,17 рубля

По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару растет до 1,0557 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,054 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 130,46 иены со 130,13 иены. А индекс доллара уменьшается на 0,26%, до 103,49 пункта.

Индекс доллара растет уже пятую неделю подряд. Укреплению курса американской валюты способствовали итоги заседания ФРС США, которая ранее на этой неделе повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ожидает уверенного роста экономики страны в текущем году, что поддержало ожидания дальнейшего повышения ставок и тем самым придало импульс укрепления для доллара.

"Пауэлл был однозначно ястребиным. Они сделают все, чтобы обуздать инфляцию, что поддержит доллар и доходность гособлигаций", — считает старший рыночный стратег National Australia Bank Гэвин Френд (Gavin Friend), чье мнение приводит агентство Рейтер.