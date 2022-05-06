2022-05-06T14:44:00+03:00
2022-05-06T14:54:17+03:00
2022-05-06T14:44:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836839857.html
Курс доллара и евро на Мосбирже резко прибавили около двух рублей каждый
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль резко усиливает падение во второй половине торгов пятницы: доллар уже по 69,3 рубля, евро — 73,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 06.05.2022
новости, банки, валюта, рынки, финансы, экономика, рубль, доллар, евро, курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/83526/90/835269022.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83526/90/835269022.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83526/90/835269019.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83526/90/835269019.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83526/88/835268804.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83526/88/835268804.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836839785.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль резко усиливает падение во второй половине торгов пятницы: доллар уже по 69,3 рубля, евро — 73,6 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск рос на 2,13 рубля, до 69,13 рубля, евро — на 3,34 рубля, до 73,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курсы доллара и евро на Мосбирже после 14.15 мск резко прибавили — более 2 рублей каждый и максимально подскакивали уже до 69,33 рубля и до 73,59 рубля соответственно.