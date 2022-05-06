МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль резко усиливает падение во второй половине торгов пятницы: доллар уже по 69,3 рубля, евро — 73,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть выросли на ожиданиях снижения предложения

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.45 мск рос на 2,13 рубля, до 69,13 рубля, евро — на 3,34 рубля, до 73,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курсы доллара и евро на Мосбирже после 14.15 мск резко прибавили — более 2 рублей каждый и максимально подскакивали уже до 69,33 рубля и до 73,59 рубля соответственно.