МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу в ожидании статистики по рынку труда в стране. Фьючерсы Уолл-стрит падают на фоне недавнего роста фондовых рынков

По состоянию на 14.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,49% — до 32750 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 12750 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4117,25 пункта.

Позднее в пятницу будет обнародована статистика по безработице в США. Эксперты предполагают, что показатель в апреле снизился до 3,5% с 3,6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 391 тысячу после увеличения на 431 тысячу месяцем ранее.

Одновременно будет опубликован еще один важный для рынка показатель – динамика средней почасовой зарплаты. "Любое повышательное давление на среднюю почасовую заработную плату может привести к очередному скачку доходности гособлигаций и, как следствие, усилить негативное давление на акции, особенно на акции технологических компаний", — отметил экономист Market Securities Кристоф Барро (Christophe Barraud), которого цитирует агентство Блумберг.