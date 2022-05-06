МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стратег по рынкам валют и процентных ставок Sber CIB Investment Research Юрий Попов считает, что российская валюта к концу мая может укрепиться до уровня 60 рублей за доллар и более, несмотря на текущий коррекционный провал в преддверии вторых майских длинных выходных в стране. Доллар быстро вернулся к 70

Рубль демонстрирует высоковолатильные торги в пятницу на Московской бирже. Утром курсы доллара и евро сильно падали до 65,83 и 69,125 рубля соответственно, затем стабилизировались неподалеку от уровней закрытия четверга. Однако после 14.15 мск курсы резко выросли и в течение часа установили максимумы дня: 70,25 рубля за доллар и 74,175 рубля за евро. А к 16.15 эти курсы были в районе отметок 69 и 73 (плюс 2 рубля к доллару и 2,85 к евро по сравнению со вчерашним закрытием).

"В мае рубль сможет укрепиться до 60 к доллару, и курс временно может уйти даже ниже этого уровня. До конца второго квартала курс может стабилизироваться около указанного уровня", — оценивает Попов. Его оценки основаны на том, что при курсе 60 рублей за доллар импорт товаров, который сейчас вряд ли выше 20 миллиардов долларов в месяц, увеличится в 1,5 раза и сбалансирует 75% экспорта товаров (40 миллиардов). А остальные 25% балансировки будет составлять отток капитала, например, из-за погашения внешнего долга, считает эксперт.

Позже ожидается ослабление российской валюты, так как импорт, скорее всего, будет расти, а экспорт — сокращаться из-за возможных антироссийских санкций, допускает он. "Поэтому с конца второго квартала 2022 года ожидается плавное ослабление рубля до уровня 75 рублей за доллар — к концу года. Тем не менее в целом сейчас ситуация для рубля в этом году выглядит гораздо благоприятнее, чем прогнозировалось в апреле: тогда мы прогнозировали курс на уровне 85 рублей за доллар", — резюмирует Попов.

Что же касается резкого движения в противоход общей тенденции укрепления рубля на Московской бирже последних дней, то в данный момент на рынке валюты проявляется эффект технической перекупленности рубля, сказал РИА Новости Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Кроме того, его стремительное укрепление к "допандемийным" уровням снижает мотивацию покупок экспортёрами, которые получили послабление в виде возможности обязательной продажи валюты в течение 60 дней вместо прежних трёх, поясняет он.

Говоря о факторах против рубля, на уровнях около 67 за доллар и 71 за евро может вернуться частный спрос на валюту, так как даже с учётом высокой комиссии частные лица смогут её покупать по более выгодному курсу, чем до обострения "геополитической ситуации", заключает эксперт.