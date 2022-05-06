Индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,37%, NASDAQ - на 2,46%, S&P 500 - на 1,72%
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на сохраняющихся опасениях за перспективы глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также оценивают неоднозначную апрельскую статистику по рынку труда.
По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,37% — до 32545,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,46%, до 12014,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,72%, до 4075,34 пункта.
Инвесторы предпочитают не рисковать в пятницу после заседаний американского и британского центробанков. Рынки опасаются, что ужесточение монетарной политики регуляторов, необходимое для удержания инфляции, в то же время негативно повлияет на экономику в целом.
"Тоска охватила финансовые рынки в конце волатильной недели. Инвесторы переваривают неприятные последствия инфляции и беспокоятся о том, что понадобится большая доза "горького лекарства" (повышение учетных ставок центробанков — ред.), чтобы взять ситуацию под контроль", — прокомментировала агентству Франс Пресс аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).
Участники торгов также оценивают неоднозначную статистику с рынка труда США. Безработица в стране в апреле осталась на уровне марта в 3,6%, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,5%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло лучше прогнозов — на 428 тысяч вместо 391 тысячи.
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836842371.html