МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на сохраняющихся опасениях за перспективы глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также оценивают неоднозначную апрельскую статистику по рынку труда. Эксперт дал прогноз на стоимость рубля в мае

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,37% — до 32545,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,46%, до 12014,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,72%, до 4075,34 пункта.

Инвесторы предпочитают не рисковать в пятницу после заседаний американского и британского центробанков. Рынки опасаются, что ужесточение монетарной политики регуляторов, необходимое для удержания инфляции, в то же время негативно повлияет на экономику в целом.

"Тоска охватила финансовые рынки в конце волатильной недели. Инвесторы переваривают неприятные последствия инфляции и беспокоятся о том, что понадобится большая доза "горького лекарства" (повышение учетных ставок центробанков — ред.), чтобы взять ситуацию под контроль", — прокомментировала агентству Франс Пресс аналитик Hargreaves Lansdown Сусанна Стритер (Susannah Streeter).

Участники торгов также оценивают неоднозначную статистику с рынка труда США. Безработица в стране в апреле осталась на уровне марта в 3,6%, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,5%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло лучше прогнозов — на 428 тысяч вместо 391 тысячи.