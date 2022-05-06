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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836843339.html
Курс доллара по итогам недели подешевел на 1,56 рубля
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Рубль в пятницу упал к доллару и евро, но по итогам короткой рабочей недели подорожал к обеим валютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00... ПРАЙМ, 06.05.2022
банки, валюта, рынки, финансы, экономика, новости, рубль, евро, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу упал к доллару и евро, но по итогам короткой рабочей недели подорожал к обеим валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,4 рубля — до 69,4 рубля, евро — на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.
За укороченную рабочую неделю доллар подешевел на 1,56 рубля, евро — на 1,5 рубля.