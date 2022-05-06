МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу упал к доллару и евро, но по итогам короткой рабочей недели подорожал к обеим валютам, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,5%

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,4 рубля — до 69,4 рубля, евро — на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.

За укороченную рабочую неделю доллар подешевел на 1,56 рубля, евро — на 1,5 рубля.