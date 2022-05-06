МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы ощутимо упал против доллара и евро, растеряв значительную часть роста среды, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на 2% в пятницу вечером

Приближение вторых майских длинных выходных толкнуло инвесторов откупать ощутимо подешевевшую валюту для хеджирования рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 2,4 рубля — до 69,4 рубля, евро — на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.

За укороченную рабочую неделю доллар подешевел на 1,56 рубля, евро – на 1,5 рубля. При этом в течение нее инвалюты успели обновить более чем 2-летние минимумы: 65,31 рубля и 69,125 рубля, соответственно.

РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯ ВНИЗ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

На российском валютном рынке в пятницу во второй половине сессии преобладала коррекция курса рубля вниз. Перед выходными инвесторы решили откупить ощутимо упавшую в предыдущие дни валюту, поскольку это традиционно считается лучшим вариантом хеджирования в условиях геополитической напряженности.

Только за два предыдущих дня доллар обваливался на 5,65 рубля, до 65,31 рубля – минимума с марта 2020 года, евро на 5,63 рубля, до 69,12 рубля – минимума с февраля 2020 года Таким образом, курсовые уровни инвалют были достаточно привлекательными для покупок.

Новостной фон также поддерживает давление на рубль перед выходными. В частности, военный комитет НАТО на уровне начальников штабов соберется 19 мая в Брюсселе, обсудят ситуацию на Украине.

Кроме того, игроки обратили внимание на сообщения о том, что Кремль не располагает информацией о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.

Также негативно на динамике рубля сказались данные Минфина РФ о снижении объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. В апреле показатель оказался ниже оценки Минфина РФ (в размере 798,4 миллиарда рублей) на 133,1 миллиарда рублей. В мае ожидаемый объем нефтяных допдоходов прогнозируется уже в размере 414 миллиардов рублей.

В итоге, доллар вырос к рублю на 3,6%, евро — на 4,4%. Рублевая цена нефти составила около 7,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас на валютном рынке начал проявляться эффект технической перекупленности рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". Предыдущее стремительное его укрепление к допандемийным уровням снизало мотивацию продаж экспортёров, которые получили послабление в виде возможности обязательной продажи валюты в течение 60 дней вместо прежних 3 дней, поясняет он.

"Кроме того, на уровнях около 67 рублей за доллар и 71 рубля за евро, возможно, вернулся частный спрос. Даже с учётом довольно высокой комиссии частные лица могут сегодня купить валюту по более выгодному курсу, чем до обострения геополитической ситуации", — добавляет он.

Прогноз по курсу на будущую неделю – 68-76 рублей к доллару, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". На рынке сформировались ожидания того, что регулятор в любое время перейдет к дальнейшему смягчению мер валютного контроля, в частности в отношении компаний, реализовывающих экспортную выручку, добавляет он.

"Эти ожидания усилились после сообщений Минфина о том, что российский бюджет в апреле недополучил 133 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Кроме того, нисходящей остается и динамика рынка рублевого долга", — говорит Буйволов.