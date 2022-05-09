МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса рубля. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

По мнению эксперта, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. В частности, наблюдается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. Кроме того, на мировой арене доллар начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.

Михайлова отметила, что укрепление рубля отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. Цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля.

Сейчас среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.