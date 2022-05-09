МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно снижением на росте опасений вокруг развития экономики региона, свидетельствуют данные торгов. Китай снизил объемы импорта нефти и газа в январе - апреле

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,09%, до 3004,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1865,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,18%, до 7120,7 пункта. Японский Nikkei 225 упал на 2,53%, до 26319,34 пункта, южнокорейский KOSPI снизился на 1,27%, до 2610,81 пункта. Торги на гонконгской бирже Hang Seng Index не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы он опустился на 3,76%, до 20011,5 пункта.

Давление на котировки оказали опасения вокруг развития экономики АТР. Ранее СМИ сообщили, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян признал, что страна сталкивается с проблемами в создании рабочих мест из-за недавних вспышек коронавируса.

При этом поддержку китайским индексам оказала статистика по стране, согласно которой объем внешней торговли Китая за первые четыре месяца 2022 года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,1% — до 1,98 триллиона долларов. Оптимизм немного сдержали данные по экспорту Китая, который в апреле вырос на 3,9% в годовом выражении после роста на 14,7% в марте.

"Отчасти вина лежит на вспышке COVID-19 в Китае, которая привела к нехватке рабочей силы и проблемам с логистикой. Однако масштабы этих сложностей не стоит преувеличивать. Падение экспорта, по всей видимости, отражает снижение спроса", — цитирует Ассошиэйтед Пресс аналитика Capital Economics Джулиана Эванс-Притчарда (Julian Evans-Pritchard).