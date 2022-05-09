МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Индекс доллара поднялся выше 104 пунктов впервые с декабря 2002 года на росте спроса на американскую валюту как на надежный актив, в то время как на рынки вернулись опасения за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Обнаружены первые признаки сдувания экономического "пузыря" в США

По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару опускается до 1,0517 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0551 доллара, курс доллара к иене — увеличивается до 131,12 иены со 130,56 иены. Индекс доллара увеличивается на 0,39%, до 104,07 пункта. Выше 104 пунктов показатель поднялся впервые с декабря 2002 года.

В понедельник инвесторы уходят от риска. Азиатские биржи закрылись в основном снижением более чем на 1%, европейские фондовые индексы и американские фьючерсы на индексы также падают примерно на 1%. На этом фоне привлекательность доллара как "актива-убежища" растет.

"Ралли доллара по-прежнему поддерживается как продолжающимся увеличением доходности гособлигаций, так и распродажами на мировых фондовых рынках, что создает более благоприятные условия для торговли", — отметил валютный аналитик MUFG Bank Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.