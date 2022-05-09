МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ / Dow Jones. Американские фондовые фьючерсы начали неделю в минусе, а доходность государственных облигаций обновила многолетние максимумы. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее повышение процентных ставок и меры Китая по сдерживанию Covid-19 скажутся на экономическом росте. Reuters: решения Байдена ссорят США с ключевыми партнерами в энергетике

Фьючерсы на индекс S&P 500 снизились на 1,3%, что сулит широкому американскому рынку очередной день снижения. Фьючерсы на технологический индекс Nasdaq-100 упали на 1,5%, а контракты на индекс Dow Jones Industrial Average опустились на 1,3%.

На рынке американских государственных облигаций снова наблюдалась распродажа, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 3,195% против 3,124% в пятницу. Вероятно, доходность по итогам дня обновит многолетний максимум. С конца 2021 года доходность 10-летних облигаций выросла на 1,6 процентных пункта, что заставило некоторых инвесторов пересмотреть оценку стоимости акций технологических компаний и акций роста.

"Доходность растет, потому что инвесторы считают, что инфляция вышла из-под контроля, – говорит Питер Андерсен, основатель бостонской инвестиционной компании Andersen Capital Management. – Реальность такова, что мы уже долгое время живем в условиях чрезвычайно низких ставок, и вполне естественно, что ФРС повышает ставки, независимо от показателей инфляции".

В прошлую среду американские облигации и акции выросли после того, как Федеральная резервная система одобрила повышение базовой кредитной ставки на половину процентного пункта до целевого диапазона от 0,75% до 1%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что чиновники не рассматривают возможность еще большего повышения ставки на следующем заседании центрального банка. Пауэлл также отметил, что инфляция слишком высока и что ФРС будет оперативно принимать меры для ее снижения. Он указал на индекс цен расходов на личное потребление, который в марте вырос на 6,6%.

Через день после комментариев Пауэлла акции резко упали, а в пятницу падение продолжилось. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite падают уже пять недель подряд. По состоянию на прошлую пятницу Nasdaq с начала года потерял 22%, в то время как S&P 500 снизился на 13%, а DJIA– на 9,5%. США предписали своим компаниям завершить консалтинговую работу с Россией

"Не было никаких новостей, которые могли бы вызвать столь резкое изменение настроений в течение 24 часов. Волатильность рынка говорит о большой неопределенности в отношении того, куда, по мнению людей, мы движемся", – сказал Андерсен.

Перспектива дальнейшего повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией обеспокоила некоторых инвесторов тем, что такие меры приведут к замедлению экономического роста. Тем временем перспективы также омрачены военной спецоперацией России на Украине и мерами по сдерживанию новых вспышек Covid-19 в Китае.

"Происходит замедление роста и ужесточение финансовых условий, – говорит Хани Редха, портфельный менеджер PineBridge Investments. – Это противоположно тому, что наблюдалось в течение 18 месяцев до этого года, которые были идеальным фоном для рынков рисковых инструментов".

Эти опасения заставили некоторых управляющих держать доллар, который считается более безопасной инвестицией во времена нестабильности, благодаря его статусу мировой резервной валюты. Индекс доллара WSJ, который измеряет курс американской валюты по отношению к корзине из 16 других валют, вырос сегодня на 0,4%.

Цена фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,7% до 110,49 доллара за баррель.

Цена биткоина в выходные упала, сегодня эта криптовалюта торговалась на уровне 33 498,84 доллара, что на 7,1% ниже уровня, зафиксированного в пятницу вечером. С начала года эта популярная криптовалюта потеряла более четверти своей стоимости.

Акции криптовалютных компаний упали на премаркете вместе с биткоином. Акции криптобиржи Coinbase Global подешевели на 4,2%, а акции компании по майнингу биткоина Marathon Digital Holdings снизились на 5,7%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 1,4%, снижение возглавили акции сырьевых и туристических компаний.

В Азии японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 1,2%.

Китайский индекс CSI 300, отслеживающий акции крупнейших компаний, зарегистрированные в Шанхае или Шэньчжэне, снизился на 0,8%. Гонконгские рынки были закрыты в связи с государственным праздником.

— Авторы Serena Ng, Serena

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ