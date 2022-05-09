МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник на усилении опасений за развитие мировой экономики в условиях геополитической напряженности, высокой инфляции и агрессивного повышения процентных ставок, свидетельствуют данные торгов. Reuters: решения Байдена ссорят США с ключевыми партнерами в энергетике

По состоянию на 14.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 1,62% — до 32277 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,5%, до 12374,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,01%, до 4036,5 пункта.

В целом, на мировых рынках в понедельник наблюдается уход от риска. Биржи АТР закрылись в основном падением более чем на 1%, европейские индексы теряют около 2%. На рынки вернулись опасения за развитие мировой экономики после того, как по данным СМИ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян признал, что страна сталкивается с проблемами в создании рабочих мест из-за недавних вспышек коронавируса.

Ситуацию продолжают усугублять геополитическая напряженность, приводящая к ускорению инфляции, и агрессивное повышение ставок в ответ на рост потребительских цен. Данные по инфляции в США будут опубликованы в среду. Ожидается, что годовая инфляция в апреле наконец замедлится до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Показатель непрерывно ускорялся на протяжении семи месяцев.

При этом, несмотря на ожидающееся замедление инфляции, 14,5% аналитиков (по данным CME Group) полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США на июньском заседании может поднять ставку снова на 50 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых.

Старший экономист AMP Capital Investors Диана Мусина (Diana Mousina), чье мнение приводит агентство Блумберг, считает, что перспективы для акций остаются туманными, так как рынки обеспокоены вероятным экономическим спадом и агрессивным повышением процентных ставок.